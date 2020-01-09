Защитники Шиеса довольны решением суда, который признал незаконными постройки «Технопарка» на месте будущей свалки

Защитники Шиеса довольны решением Арбитражного суда Архангельска, который признал незаконными постройки «Технопарка» на месте будущей свалки и постановил их снести. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор юридического отдела коалиции «Стоп Шиес» Евгений Абакумов.

«Мы очень довольны. Но надо понимать, что это больше психологическая победа. «Технопарк» не успокоится и будет подавать апелляцию. По оценкам наших юристов, это может затянуться еще на год. Но сам факт очень нас обрадовал. Сегодня у нас у всех воодушевление и подъем. Будем бороться дальше», — сказал он.

Как стало известно, Арбитражный суд Архангельска признал самовольными постройки «Технопарка» на станции Шиес и обязал их снести в течение месяца.

«Технопарк» должен убрать зону выгрузки вдоль железнодорожного пути примерной площадью 8000 кв. м, четыре водозаборных скважины, ограждения станций водоочистки, участки дорожных сетей хозяйственного назначения, здания для размещения станции водоочистки и водоподготовки, резервуар технической воды, площадку бытового городка, наземную площадку с возможностью посадки вертолета, ангар, двухэтажное общежитие.

Также «Технопарк» должен возместить МО «Урдомское» 500 тысяч рублей за проведение экспертизы построек на Шиесе.