Первый в Новом Году этап Кубка мира по биатлону стартует в немецком Оберхофе

Сегодня на старт спринтерской гонки выйдут женщины.

По сравнению с этапом во Франции состав нашей женской команды претерпел серьезные изменения. Место неудачно выступавшей Татьяны Ворониной заняла опытная Ирина Старых. А вот еще одна потеря оказалась незапланированной. Многолетний лидер команды Екатерина Юрлова Перхт подхватила грипп, и пропустит немецкий этап. В итоге тренерский штаб предоставил возможность проявить себя Анастасие Поршневой. 25-летняя биатлонистка пробовала себя на Кубке мира еще в прошлом сезоне. И несколько раз выступала ярко, попадая в очки – в Нове-Место и Рупольдинге. Поршневу (до замужества – Морозову) отличает неплохая лыжная подготовка. На Кубке IBU в нынешнем сезоне она идет третьей в общем зачёте. Кроме того, на старт сегодняшнего спринта выйдут от России Светлана Миронова, Лариса Куклина и Кристина Резцова.

Женская спринтерская гонка начнется в 16.30. Трансляция на телеканале Матч ТВ.