Власти Челябинской области предложили школьникам написать письма потомкам в честь будущего 100-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В посланиях, адресованных в 2045 год, необходимо писать рассказы о тыловом и военном подвиге своих предков. Это следует из положения конкурса «Письмо в будущее». Там говорится, что он направлен на увековечение подвига южноуральцев. Задачей властей видят патриотическое воспитание школьников и студентов путем их участия в сбережении памяти. При этом написание писем о подвигах предков хотят сделать традицией: их собрание планируется пополнять каждые пять лет. Все подобные послания потомкам в 2045 год администрация Челябинской области намерена хранить в Госархиве региона вплоть до самой 100-летней годовщины Победы. Участники, говорится в условиях конкурса, получат статус «Волонтеров тыловой вахты памяти». Победителям же обещают участие в съемках специального альманаха. А региональное отделение движения «Бессмертный полк России», согласно положению, предоставит им право на участие в съемке агитационных постеров акции и включит во время шествия в состав фронтовой линейки волонтеров.

Когда именно будет обнародовано содержание писем в честь 100-летия Победы и в какой форме, не уточняется.