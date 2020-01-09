Украина пригласила Швецию присоединиться к расследованию крушения украинского лайнера в Тегеране

Президент страны Владимир Зеленский сказал это в телефонном разговоре с шведским премьер-министром Стефаном Лёвеном. Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера. Граждане Швеции оказались в числе погибших в результате катастрофы.

Всего накануне жертвами стали более 170-ти человек. Совет национальной безопасности и обороны Украины назвал четыре основных версии: это ракетный удар, теракт, столкновение с беспилотником и взрыв двигателя по техническим причинам. В докладе иранской стороны говорится, что на борту были технические неполадки.