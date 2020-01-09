Британские власти проверяют версию о кибератаке на лондонскую фондовую биржу

Как пишет издание «Уолл-стрит Джорнел», разведка запросила у биржи дополнительные сведения о сбое, который произошел 16-го августа.

Тогда торги были открыты на полтора часа позже обычного, и этот сбой стал самым существенным за 8 лет. К расследованию также привлечен Минфин. Предположение, что инцидент мог быть связан с кибератакой, представители лондонской фондовой биржи отрицают.