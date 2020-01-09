Правительство внесло в Госдуму законопроект о штрафах до полутора миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете

При этом минимальная сумма для физлиц составит 5 тысяч рублей. Одновременно с этим власти предлагают ужесточить ответственность для операторов связи и интернет-провайдеров за неисполнение обязанностей по блокировке информации на основании распоряжении Роскомнадзора. Штрафы хотят повысить в пять раз — до полумиллиона рублей, — передает ТАСС.
2020-01-09T14:30:00+03:00
2020-01-09T14:32:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 09 января 2020
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