Иранский генерал пообещал США более суровую месть, чем недавние ракетные удары

Заместитель командующего сухопутными войсками «Корпуса стражей исламской революции» Абдалла Араги заявил, что это произойдет в ближайшем будущем, — приводит его слова иранское агентство Тасним.

Минувшей ночью Иран после убийства американским авиаударом генерала Сулеймани обстрелял ракетами две военные базы США в Ираке. В Пентагоне отметили, что удалось избежать потерь среди военных. По заявлению ведомства, пострадали только вертолет, палатки и площадки для стоянки техники. Дональд Трамп воздержался от ответных военных действий.