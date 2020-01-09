Украинские эксперты прибыли в Иран искать обломки российской зенитной ракеты на месте катастрофы «Боинга»

Это заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, будут использованы все наработки по расследованию атаки на малайзийский «Боинг», который был сбит в Донбассе, — передает Интерфакс. В заявлении Совета национальной безопасности и обороны Украины версия о том, что лайнер мог сбит ракетой, называется в числе четырех основных. Среди других – теракт, столкновение с беспилотником и взрыв двигателя по техническим причинам.

Катастрофа произошла накануне в Тегеране. Погибли более 170-ти человек.