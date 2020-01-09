Королева Елизавета Вторая «глубоко опечалена» решением принца Гарри и его супруги Меган отказаться от королевских привилегий, — сообщают британские СМИ.

Решение сложить с себя полномочия и привилегии членов королевской семьи, стремиться к финансовой независимости, о чем объявили Гарри и Меган, вызвало в монаршей фамилии бурю эмоций, рассказал таблоиду Сан источник в Букингемском дворце. Принц Чарльз и герцог Уильям, брат Гарри, цитата, «были раскалены от ярости», сообщил собеседник издания, добавив, что заявление не было ни с кем согласовано; оно нарушает существующий протокол и, по сути, выглядит как «объявление войны». Наблюдатели сравнивают это с отречением от престола Эдварда VIII, который предпочел трон женитьбе на дважды разведенной актрисе.

Супруги Гарри и Меган планируют жить на два дома – в Великобритании и в Северной Америке. Согласно опубликованному заявлению, это позволит им «вырастить сына в духе уважения к королевской традиции, расширит личное пространство семьи и даст возможность сосредоточиться на новом этапе жизнедеятельности, частью которой будет создание благотворительного фонда», передает Би-би-си.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и его супруга чувствуют большое давление со стороны прессы. Они несколько раз подавали в суд, обвиняя таблоиды в незаконном получении личных данных.