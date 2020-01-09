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14:00, 09 января 2020

Арбитражный суд Архангельска признал незаконными постройки, возведенные на месте будущей свалки у станции Шиес

Арбитражный суд Архангельской области признал незаконными постройки, возведенные на месте будущей свалки у станции Шиес. Они были возведены по инициативе инвестора полигона – столичной компании «Технопарк».

Речь идет об иске, который подала администрация муниципального образования «Урдомское», пишет «Новая газета». Власти требовали признать постройки незавершенными объектами капитального строительства и самостроем, считая, что их возведение нарушает условия аренды земельных участков. Муниципалитет, в частности, ссылался на проведенную экспертизу. «Технопарк» же настаивал, что сооружения возле станции Шиес носят временный, а не капитальный характер. Но суд занял сторону муниципалитета, отметив, что причин не доверять выводам экспертов нет. Теперь, как отмечается, постройки, возведенные на месте будущей свалки у станции Шиес, нужно снести в течение месяца после вступления решения в силу. Если оно будет выполнено, то, как отмечает «Новая», это приведет к полной остановке строительства мусорного полигона на Шиесе.
При этом иск администрации Урдомы удовлетворен частично. Так, Арбитражный суд Архангельской области отклонил требования прекратить любые работы и привести отданный под свалку земельный участок в первоначальное состояние, передает местная газета «Бизнес-класс». Также от ответственности освобожден второй ответчик – ГБУ «Автомобильные дороги».

По планам властей возле станции Шиес планировалось построить самую большую свалку в Европе, в которой предполагалось закапывать мусор из Москвы. Местные жители уже более года протестуют против таких намерений, организовав палаточный лагерь.



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