Иран ответил отказом на предложение США провести переговоры по деэскалации ситуации в регионе

Между тем представитель республики в ООН заявил, что Тегеран уже отомстил за убийство генерала Сулеймани.

Ракетный обстрел американских военных баз в Ираке, в результате которых никто из граждан США не пострадал, и была лишь повреждена инфраструктура, оказались достаточным ответом на гибель главы подразделения «Аль Кудс».Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что действия Тегерана были пропорциональны агрессии Вашингтона. Иран использовал свое право на самообороны. Если США не будут их провоцировать, но никаких действий по инициативе властей республики приниматься не будет.

Иную позицию озвучил один из командующих Корпуса стражей исламской революции. Генерал Абдулла Араги заявил, что Иран собирается более жестко отомстить Соединенным штатам в ближайшее время. Его слова приводит агентство РБК.

Постпред США в ООН в свою очередь направила в Совет безопасности организации письмо, где говорится о готовности без предварительных условий «вступить в серьезные переговоры с Тегераном». Целью таких переговоров, по задумке Вашингтона, должно стать «предотвращение дальнейшей угрозы международному миру и безопасности или эскалации со стороны иранского режима». Иранский представитель ответил, что о переговорах и сотрудничестве не может идти и речи, пока США проявляют враждебность в виде экономических санкций.

По словам вице-президента США, Иран уже отдал приказ своим группировкам на Ближнем востоке не атаковать американских военных, которые после убийства Сулеймани чувствуют себя в большей безопасности.