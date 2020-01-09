Украинские эксперты намерены искать на месте потерпевшего крушение в Иране «Боинга» российскую ракету

Сегодня они прибыли на место катастрофы, которая унесла жизни более чем 170 человек.

Поражение зенитной ракетой Совет национальной безопасности Украины рассматривает как одну из версий крушения Боинга в окрестностях Тегерана. На месте катастрофы украинская государственная комиссия поищет обломки российской ракеты зенитно-ракетного комплекса «Тор», рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов изданию Цензор.нет. Он отметил, что информация о якобы обнаружении её обломков неподалёку от места крушения самолёта рейса Тегеран-Киев появилась в интернете, поэтому эта версия будет тщательно проверяться. Данилов также уточнил, что в комиссии есть специалисты, которые участвуют в международном расследовании дела о малазийском Боинге, сбитом над Донбассом летом 2014 года. Эксперты уже приехали в Иран, они согласуют с властями вопрос выезда на место катастрофы, в которой вчера погибли 176 человек, в основном канадцы и иранцы, а также 11 украинцев. Из других версий в Киеве называют возможный теракт на борту, взрыв двигателя по техническим причинам или столкновение самолёта с беспилотником. Предварительная версия иранских следователей: лайнер из-за неполадки загорелся в воздухе, экипаж пытался вернуться в аэропорт. При этом пилоты не сообщали диспетчерам о нештатной ситуации на борту и помощь не запрашивали. На высоте около двух с половиной тысяч метров связь с самолётом пропала, уточняют в Тегеране. Агентство Рейтер сегодня сообщило, что западные спецслужбы считают причиной катастрофы техническую неисправность, а не попадание ракеты в самолёт. Агентство сослалось на пять источник в спецслужбах США, Канады и неназванной европейской страны.

На месте катастрофы вчера были найдены «черные ящики», однако иранская сторона отказалась передавать их компании-производителю и американским властям.

Президент Украины объявил 9 января днём траура в связи с авиакатастрофой. Владимир Зеленский пообещал провести независимое расследование крушения.

Канада намерена принять участие в расследовании причин крушения украинского «Боинга» в Иране. Ранее в Исламскую республику отправилась комиссия из Киева. В упавшем лайнере было 176 человек, треть из них – граждане Канады, отметил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Авиационные власти Ирана отказались передать кому бы то ни было чёрные ящики.