Сумма штрафов в отношении «Мемориала» превысила 4 млн рублей

Сумма штрафов в отношении международного «Мемориала» и правозащитного центра «Мемориал» превысила 4 млн рублей. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.

По его словам, в организации рассчитывают покрыть эту сумму с помощью пожертвований.

А.Черкасов также рассказал, что сегодня, 9 января, в Тверском суде рассматривали протокол в отношении «Мемориала», «составленный за то, что сайт с базой на чекистов времен Большого террора не был маркирован лейблом «иностранного агента». «Результат предсказуемый — 300 тысяч рублей штрафа. Завтра следующее заседание — будут рассматривать протокол в отношении председателя правления международного «Мемориала» Яна Рачинского. 14 января еще одно заседание, а 16 января — первое заседание апелляционной инстанции в Мосгорсуде», — уточнил он.

Международный «Мемориал» внесли в реестр иностранных агентов в 2016 году. Правозащитный центр «Мемориал» находится в списке «иноагентов» с 2014 года.