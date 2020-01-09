Прекращено уголовное дело о призывах к терроризму в песне под названием «Убить президента»

Второй Западный окружной военный суд вынес такое решение за истечением сроков давности. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Дело было возбуждено год назад против музыканта Вячеслава Елисеева. Сейчас он находится в колонии, где отбывает срок по статье о хранении наркотиков.
2020-01-09T13:30:00+03:00
2020-01-09T13:32:57+03:00
https://echo.msk.ru/news/2568109-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:30, 09 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Декабристы — преступники или герои При советской власти декабристы были хорошие, а царь плохой. Теперь наоборот. В фильме «Союз спасения» члены тайных обществ скорее преступники, нежели герои. Нас убеждают, что надо излечиться от либерализма; если бы декабристы победили, то началась бы многолетняя гражданская война…