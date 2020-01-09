Прекращено уголовное дело о призывах к терроризму в песне под названием «Убить президента»

Второй Западный окружной военный суд вынес такое решение за истечением сроков давности. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Дело было возбуждено год назад против музыканта Вячеслава Елисеева. Сейчас он находится в колонии, где отбывает срок по статье о хранении наркотиков.