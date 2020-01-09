Россельхознадзор предложил ограничить использование антибиотиков в животноводстве и птицеводстве

Речь идет о запрете на применение противомикробных препаратов в качестве стимуляторов роста и с профилактической целью, — рассказал «Российской газете» глава ведомства Сергей Данкверт. Это связано в тем, что в последние годы в России активно развивается промышленное животноводство.