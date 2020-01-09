Украина будет недополучать около 450 миллионов долларов в год из-за запуска «Турецкого потока»

Это сообщил гендиректор компании-оператора газотранспортной системы страны Сергей Макогон, — передает РИА.

Газопровод «Турецкий поток» в среду запустили в Стамбуле президенты России, Турции и Сербии, а также премьер Болгарии. В конце минувшего года Россия и Украина договорились о транзите российского газа в Европу.