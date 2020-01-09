Арбитражный суд признал незаконными постройки на месте будущего мусорного полигона на станции Шиес

Арбитражный суд Архангельской области признал незаконными постройки на месте будущего мусорного полигона на станции Шиес. Компания «Технопарк» обязана их снести в течение месяца. Как пишет «Новая газета», если застройщик выполнит решение суда, это приведет к полной остановке строительства свалки, куда планировалось свозить отходы из Москвы. Иск подала администрация поселка Урдома.