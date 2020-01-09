Совет национальной безопасности Украины назвал ракетный удар и теракт в числе основных версий крушения самолета

Среди других версий названы столкновение лайнера с беспилотником и взрыв двигателя по техническим причинам. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что прибывшие в Иран украинские специалисты намерены искать обломки российской ракеты от зенитно-ракетного комплекса «Тор», — передает Интерфакс. В то же время в докладе иранской стороны говорится о том, что на борту возникли технические неполадки.

«Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» разбился накануне. Погибли более 170-ти человек.