На Чукотке обнаружили живым оленевода, пропавшего еще в середине декабря

27-летний молодой человек не ел 16 дней. Об этом сообщили в администрации городского округа Эгвекинот. По словам ее представителя, бригадир оленеводческой бригады «Пионер» выехал на снегоходе в село Рыркайпий, однако из-за разыгравшейся метели он сбился с пути. Он был вынужден остановиться в 200-км от места назначения, некоторое время он связывался по спутниковому телефону, однако затем устройство разрядилось. Как добавил представитель администрации, оленевод смог выжить в 30-градусные морозы, укрывшись в рыбацком домике: его он топил подручными материалами. Бригадир оленеводческой бригады был истощен, однако в медицинской помощи, как уверяют власти, он не нуждается. Сейчас его везут домой к жене и детям.

В поисках пропавшего оленевода были задействованы вертолет, а также местные жители, которые и обнаружили 27-летнего молодого человека.