Тверской суд Москвы снова оштрафовал на 300 тысяч рублей международное общество «Мемориал» по статье о нарушении закона об иностранных агентах. Общая сумма штрафов для международного и правозащитного «Мемориала» и его руководителей достигла 4,2 млн рублей, рассмотрены 21 протокол из 28.

Правозащитники надеются заплатить штрафы с помощью пожертвований, а затем оспорить их в обязательном порядке, сказал «Эху» член правления международного центра «Мемориал» Александр Черкасов.

Ранее адвокаты «Мемориала» отмечали, что правонарушений со стороны организации нет, поскольку маркировка иностранного агента есть на сайтах «Мемориала» и на страницах в соцсетях, а маркировать каждую публикацию в соцсетях нет необходимости — они используются только для продвижения и анонсирования материалов. Но в Роскомнадзоре считают, что соцсети — отдельные информационные ресурсы, поэтому нужно маркировать каждую публикацию.