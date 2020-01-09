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Эксклюзив Эха 13:00, 09 января 2020

Тверской суд Москвы снова оштрафовал на 300 тысяч рублей международное общество «Мемориал»

Тверской суд Москвы снова оштрафовал на 300 тысяч рублей международное общество «Мемориал» по статье о нарушении закона об иностранных агентах. Общая сумма штрафов для международного и правозащитного «Мемориала» и его руководителей достигла 4,2 млн рублей, рассмотрены 21 протокол из 28.

Правозащитники надеются заплатить штрафы с помощью пожертвований, а затем оспорить их в обязательном порядке, сказал «Эху» член правления международного центра «Мемориал» Александр Черкасов.

Ранее адвокаты «Мемориала» отмечали, что правонарушений со стороны организации нет, поскольку маркировка иностранного агента есть на сайтах «Мемориала» и на страницах в соцсетях, а маркировать каждую публикацию в соцсетях нет необходимости — они используются только для продвижения и анонсирования материалов. Но в Роскомнадзоре считают, что соцсети — отдельные информационные ресурсы, поэтому нужно маркировать каждую публикацию.



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