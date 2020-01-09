Суд признал незаконными постройки на месте будущей свалки на станции Шиес

Компания «Технопарк» должна снести их в течение месяца, — сообщает «Новая газета». Экспертиза подтвердила капитальный характер сооружений – в частности, общежития для персонала. Издание отмечает, что если застройщик выполнит решение суда, это приведет к полной остановке строительства мусорного полигона. Сайт «7х7» пишет, что требования администрации рабочего поселка Урдома были удовлетворены частично.

Протесты против строительства свалки в Архангельской области продолжаются более года. Местные жители организовали там палаточный лагерь, требуя запретить строительство самого большого мусорного полигона в Европе, куда планируется свозить отходы из Москвы.