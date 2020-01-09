Украинские власти: Разбившийся в Иране Боинг мог быть сбит ракетой российского производства

Это одна из версий, которую сегодня озвучили украинские власти.

Украинские специалисты и представители более 10 министерств подключились к расследованию происшествия в ночь на четверг. Среди основных версий гибели лайнера – поражение самолета ракетой иранских ПВО. Речь может идти, в том числе о комплексе «ТОР» российского производства. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в интернете.

Российские комплексы «ТОР-М1» действительно стоят на вооружении противоздушных сил Ирана. Поставки ЗРК завершились в конце 2006 года. Об этом тогда говорили министр обороны Сергей Иванов и Сергей Чемезов, который в то время возглавлял «Рособоронэкспорт». Тегеран получил около 30 подобных комплексов.

Версия о российской ракете – не единственная. В качестве причины крушения Боинга «Международных авиалиний Украины» рассматривается столкновение с беспилотником либо другим летающим объектом, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, а также взрыв внутри самолета в результате террористического акта, передает украинское издание Цензор.нет со ссылкой на секретаря СНБО.

На борту разбившегося самолета было свыше 170 человек. Все они погибли. Иранские власти считают, что лайнер упал из-за загоревшегося двигателя сразу после вылета из Тегерана.