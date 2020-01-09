Власти Венесуэлы планируют провести крупные военные учения в середине февраля

Как объявил в эфире государственного телевидения страны президент Николас Мадуро, особый акцент будет сделан на защите крупных городов.

Военные манёвры проведут на фоне непрекращающегося уже год внутриполитического кризиса. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя временным главой страны, на этой неделе был вынужден прорываться в парламент, который ранее назначил спикером депутата, лояльного Мадуро. Гуайдо назвал то голосование незаконным и снова принёс присягу на трибуне Национальной Ассамблеи.