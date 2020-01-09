Украина назвала основными версиями крушения «Боинга» в Иране теракт, попадание ракеты и взрыв двигателя

Об этом написал в Фейсбуке секретарь Совета национальной безопасности страны Алексей Данилов. Говоря о снаряде, который мог сбить лайнер, он назвал зенитную ракету «Тор» российского производства.

Иранские эксперты сказали, что причиной трагедии стали технические неполадки. Эту же версию подтвердили специалисты разведки некоторых западных стран.

Самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Ряд зарубежных перевозчиков отказался от полетов в районе Ближнего Востока.