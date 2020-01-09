Сегодня женским спринтом открывается 4-й этап Кубка Мира по биатлону

В прошлом сезоне старты в немецком Оберхофе принесли немало положительных эмоций поклонникам российской команды.



Тогда на наших биатлонистов буквально обрушился золотой дождь. Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку. А затем повторил успех в составе эстафетной команды. И уж совсем неожиданно стали первыми в эстафете наши женщины. Впервые за долгие долгие годы.

Есть ли предпосылки хоть отчасти повторить тот успех – вопрос открытый. Во всяком случае Предыдущий этап во французском Анси оказался для российской команды провальным. Явные проблемы с физической формой и смазкой на мокрой лыжне не позволили выступить в свою силу даже лидерам. Тренерский штаб после этого внес изменения в состав команды. Дмитрий Малышко и Тамара Воронина не выполнили норматив и были выведены из основы. Женская команда потеряла еще и Екатерину Юрлову. Многолетний лидер заболела и ее заменит Екатерина Поршнева. Кроме того, в состав вернулась Ирина Старых.

Женская спринтерская гонка на этапе Кубка Мира в Оберхофе начнется в 16.30. Трансляция на телеканале Матч ТВ.