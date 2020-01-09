В Москве и Петербурге продолжается волна ложных минирований

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, угрозы взрыва поступили в Храм Христа Спасителя, пять столичных школ и Басманный суд. Впрочем, корреспондент Эха в суде отмечает, что учреждение работает в штатном режиме и никакой эвакуации не проводится.

В объединённой пресс-службе судов в Петербурге агентству сказали, что в анонимных письмах говорится о якобы заминированных вестибюлях станций метро города, аэропорте Пулково, а также магазинах и роддомах. До сих пор все сообщения оказывались ложными.