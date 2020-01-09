Яндекс, по некоторым данным, намерен выйти на рынок сотовой связи

Как рассказали источники газеты «Коммерсантъ», компания изучает возможность запуска виртуального оператора. Эксперты отмечают, что проект вряд ли станет прибыльным, но будет важным для построения экосистемы. В самом Яндексе такие планы пока не подтверждают.