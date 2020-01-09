В Хабаровском крае, по некоторым данным, погиб солдат-контрактник

Его обнаружили мертвым на железнодорожных путях.

Тело солдата нашли на окраине пограничного с Китаем города Бикин – об этом со ссылкой на одно из сообществ «ВКонтакте» сообщает омское интернет-издание «Om1.ru». Башкирское интернет-издание Gorobzor, в свою очередь, пишет, что погибший солдат был 21-летним уроженцем одного из районов республики Андрей М. Его родственники, в частности, рассказали, что о смерти молодого человека следователь сообщил в тот же день, а тело из-за увечий опознали только по татуировке. Близкие также пожаловались, что до сих пор не смогли дозвониться до воинской части, а тело не выдают, ссылаясь на некое исследование. Неокторые телеграм-каналы также утверждают, что погибший солдат был жителем Омска Равилем Басимовым. В пресс-службе Восточного военного округа это отрицают и говорят, что Басимов жив и продолжает проходить службу. Подтверждать же или опровергать факт самого происшествия там не стали.

«Новая газета» отмечает, что в одной из воинских частей Бикина несколько раз находили тела погибших солдат из Омска.