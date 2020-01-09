Украинский «Боинг» пытался вернуться в аэропорт перед крушением в Иране

Об этом говорится в предварительном отчёте, опубликованном авиационным властями Исламской республики. Специалисты полагают, что на борту возникли технические неполадки. При этом сами пилоты о нештатной ситуации не сообщали. Очевидцы крушения утверждают, что ещё в воздухе фюзеляж лайнера был охвачен огнём, а после падения он взорвался.

Президент Украины объявил 9 января днём траура в связи с авиакатастрофой. Владимир Зеленский пообещал провести независимое расследование крушения.

Экипаж и пассажиры, находившиеся на борту – более 170 человек – погибли. Власти Ирана отвергают предположения о том, что самолёт мог быть сбит одной из ракет, которые в ту же самую ночь военные выпустили по базам США в Ираке. Сегодня Reuters со ссылкой на источники в западных спецслужбах, подтвердил, что в качестве предварительной версии случившегося рассматривают техническую неисправность.