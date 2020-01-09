Эксперт: Запуск Яндексом виртуального оператора поможет привлечь новых пользователей

Запуск Яндексом виртуального оператора (MVNO) поможет привлечь новых пользователей. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель агентства Content Review Сергей Половников.

«Очень многие IT-компании по всему миру рассматривают услуги мобильной связи как дополнительный мотиватор пользоваться комплексными предложениями.

Яндекс вряд ли сможет заработать на услугах именно мобильной связи и тоже рассматривает это как часть комплексной подписки на Яндекс+», — сказал он.

По мнению С.Половникова, как часть некоего маркетингового пакета такой бизнес вполне жизнеспособен.

Что касается выбора в партнеры Tele2, эксперт считает это вполне предсказуемым, «потому что, кроме Tele2, сегодня ни один оператор не заинтересован в развитии бизнеса с MVNO». «Tele2 сейчас находится в стадии интеграции в Ростелеком, и чем больше будет база абонентов, тем им выгоднее», — пояснил С.Половников.