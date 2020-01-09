Об этом «Коммерсанту» сообщили в пресс-службе предприятия.
Сегодня в полдень по местному времени из—за анонимного сообщения пришлось эвакуировать почти весь персонал – порядка двух тысяч человек. Многие из них оказались на морозе в лёгкой одежде, после чего было принято решение перевезти их на автобусах в ближайший дом культуры. Затем эвакуированных людей распустили по домам. Ущерб от простоя на предприятии не озвучили.
На Амурском судостроительном заводе после угрозы минирования не нашли взрывоопасных устройств
Об этом «Коммерсанту» сообщили в пресс-службе предприятия.