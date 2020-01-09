На Амурском судостроительном заводе после угрозы минирования не нашли взрывоопасных устройств

Об этом «Коммерсанту» сообщили в пресс-службе предприятия.

Сегодня в полдень по местному времени из—за анонимного сообщения пришлось эвакуировать почти весь персонал – порядка двух тысяч человек. Многие из них оказались на морозе в лёгкой одежде, после чего было принято решение перевезти их на автобусах в ближайший дом культуры. Затем эвакуированных людей распустили по домам. Ущерб от простоя на предприятии не озвучили.