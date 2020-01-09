Росавиация возмещает аэропортам расходы на обслуживание силовиков

Как говорится на сайте ведомства, операторы воздушных гаваней долгое время были вынуждены бесплатно оказывать услуги таким ведомствам, как ФСБ, Минобороны, Росгвардии и другим. При этом полностью расходы не компенсировались, так как в бюджете на эти цели не было заложено достаточно средств. В позапрошлом году Конституционный суд признал такой порядок незаконным. В 2019 было принято постановление, позволившее авиационным властям субсидировать соответствующие статьи расходов аэропортов.