Росавиация возмещает аэропортам расходы на обслуживание силовиков

Как говорится на сайте ведомства, операторы воздушных гаваней долгое время были вынуждены бесплатно оказывать услуги таким ведомствам, как ФСБ, Минобороны, Росгвардии и другим. При этом полностью расходы не компенсировались, так как в бюджете на эти цели не было заложено достаточно средств. В позапрошлом году Конституционный суд признал такой порядок незаконным. В 2019 было принято постановление, позволившее авиационным властям субсидировать соответствующие статьи расходов аэропортов.
2020-01-09T11:30:00+03:00
2020-01-09T11:32:14+03:00
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11:30, 09 января 2020
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