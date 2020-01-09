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11:30, 09 января 2020

В Токио рассчитывают, что экс-глава компании «Ниссан» будет сотрудничать с японским судом по своему делу

В Токио рассчитывают, что экс-глава компании «Ниссан» будет сотрудничать с японским судом по своему делу с целью вынесения справедливого приговора. Об этом сказала министр юстиции страны Масако Мори.

Министр добавила, что критика со стороны Гона по поводу действий японской судебной системы не оправдывает его бегства из страны.
Бывший топ-менеджер, которого обвиняют в финансовых махинациях, тайно вылетел в Ливан в конце прошлого года. Накануне он сказал, что его арест был спланирован японской прокуратурой и самой корпорацией.



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