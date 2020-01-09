В Шанхае продолжается матч за мировую шахматную корону среди женщин

Пока в противостоянии Чемпионки Цзюй Венцзюнь и претендентки Александры Горячкиной – равенство.

По регламенту Чемпионский матч состоит из 12-ти партий. Первые 6 проходят в Шанхае, остальные, включая тайбрейк, если конечно он понадобится – во Владивостоке.

Две стартовые партии прошли достаточно спокойно и завершились вничью. А вот в третьей Горячкина, имея белые фигуры, заставила Чемпионку мира изрядно поволноваться. Россиянка выиграла пешку и активно пыталась реализовать свой материальный перевес. Впрочем, китаянка защищалась уверенно. На 85-м ходу партия завершилась ничейным исходом. Счет в матче стал 1.5 на 1,5. Сегодня белые будут уже у действующей Чемпионки мира.

Последней россиянкой, завоевавшей мировую шахматную корону, стала в 2008-м году Александра Костенюк.