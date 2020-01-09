В Бурятии суд не стал арестовывать бизнесмена, насмерть сбившего девушку на машине местного единоросса

Об этом РБК рассказали в пресс-службе регионального СК. Какую меру пресечения выбрали для обвиняемого, следователи оперативно уточнить не смогли. В суде давать комментарии по телефону отказались.

Авария произошла в конце прошлой недели. Джип, принадлежащий секретарю регионального отделения «Единой России» Баиру Жамбалову, сбил 17-летнюю девушку. Через несколько часов полиции добровольно сдался бизнесмен Галуст Пилосян. Он сказал, что рыбачил в компании с Жамбаловым, а на обратном пути сел за руль его машины.