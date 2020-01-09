Компания Яндекс планирует выйти на рынок сотовой связи

Это собираются сделать с помощью виртуального оператора, выяснила газета «Коммерсант».

Виртуальный оператор «Яндекса» предположительно будет работать на базе сети Tele2, рассказал «Коммерсанту» собеседник, знакомый с ситуацией. Другой источник пояснил: эта сеть может стать базовой, но абоненты смогут переключаться между операторами — с остальными проводят переговоры. В компании Tele2 отказались от комментариев. По словам собеседников издания тарифы виртуального оператора будут интегрированы с подпиской «Яндекс.Плюс», помимо связи абоненты могут получить неограниченный доступ к музыке и кино на сервисах компании. Рассматривается модель доставки сим-карт курьерами, в том числе через «Яндекс.лавку». Планов по запуску виртуального оператора связи у компании нет, сказали «Коммерсанту» представители «Яндекса». Опрошенные газетой эксперты полагают, что проект прибыли не принесёт, но пойдёт на пользу рынку, поскольку многие люди поймут, что традиционными операторами сотовой связи дело не ограничивается. Эксперты также назвали планы Яндекса ожидаемым шагом, поскольку этот сегмент уже развивают конкуренты из Mail.ru Group, Сбербанка и компании Тинькофф.

Крупнейшим виртуальным оператором сотовой связи в стране является Yota. Доля компании на этом рынке в третьем квартале прошлого года составляла 57%, сообщает «Коммерсант».