Компания HP в очередной раз отвергла предложение «Ксерокс» о покупке

Об этом со ссылкой на руководство корпорации сообщает телекомпания CNN. По информации вещателя, в начале недели «Ксерокс» предложил более 30 миллиардов долларов за слияние. О планах производителя копировальных аппаратов стало известно ещё прошлой осенью, но тогда HP отвергла предложение, объяснив это обеспокоенностью из-за высокого уровня задолженности «Ксерокса», который не лучшим образом сказался бы на стоимости акций объединённой компании.