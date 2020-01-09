В Австралии продолжается первый розыгрыш Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов

В четвертьфинале турнира сборная России встречается с теннисистами Аргентины.

Накануне на АТР Cup определились последние четвертьфиналисты. Российская команда выход из группы обеспечила себе весьма уверенно, переиграв на групповой стадии соперников из Италии, США и Норвегии. Путевку в полуфинал соревнований наши оспорят сегодня с теннисистами Аргентины. В эти минуты на корт в сидне уже вышли Карен Хачанов и Гвидо Пелья. В прошлом году в Барселоне Карен сопернику уступил. Но тогда дело было на грунте – излюбленном покрытии аргентинца.

Во втором одиночном поединке померятся силами Даниил Медведев и Давид Шварцман. После чего команды проведут парную встречу.

Выигравшая это противостояние команда сыграет в полуфинале с победителем пары Великобритания – Австралия. Эта игра также пройдет сегодня.

Ну а завершится ATP Cup в воскресенье 12 января.