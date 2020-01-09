Россия в этом году намерена завершить разработку лазерного оружия

Комплекс будет использоваться для уничтожения беспилотников и вывода из строя легко защищённых надводных целей, сообщает пресс-служба Минобороны. Также российские военные конструкторы представят комплекс оптико-электронного противодействия – систему, «ослепляющую» вражескую аппаратуру наблюдения и прицеливания.