Россия в этом году намерена завершить разработку лазерного оружия

Комплекс будет использоваться для уничтожения беспилотников и вывода из строя легко защищённых надводных целей, сообщает пресс-служба Минобороны. Также российские военные конструкторы представят комплекс оптико-электронного противодействия – систему, «ослепляющую» вражескую аппаратуру наблюдения и прицеливания.
2020-01-09T10:00:00+03:00
2020-01-09T10:03:54+03:00
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10:00, 09 января 2020
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