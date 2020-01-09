Западные спецслужбы исключили версию попадания ракеты в украинский лайнер в Иране

По данным источников Reuters в разведках США, ЕС и Канады, причиной крушения самолёта стала техническая неисправность — якобы, есть свидетельства перегрева двигателя. В компании «Боинг» эту информацию комментировать отказались. Между тем, авиационные власти Ирана сообщили, что перед крушением борт развернулся и полетел обратно в аэропорт. При этом экипаж не сообщил на землю ни о каких необычных обстоятельства. Тегеран отказался отдать чёрные ящики компании производителю.

Крушение самолёт по времени совпало с иранским ракетным ударом по базам в Ираке, где располагались силы США.