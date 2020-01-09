Причиной вспышки неизвестной пневмонии в Китае стал новый вид коронавируса

Как сообщает центральное телевидение страны, число инфицированных в городе Ухань приблизилось к 60, почти в три раза больше пациентов находятся в карантине. Отмечается, что многие случаи заражения связаны с городским рынком свежих морепродуктов, который сейчас закрыт. Больные жалуются на лихорадку и затруднённое дыхание. Информации о смертельных исходах нет.