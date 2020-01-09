Причиной вспышки неизвестной пневмонии в Китае стал новый вид коронавируса

Как сообщает центральное телевидение страны, число инфицированных в городе Ухань приблизилось к 60, почти в три раза больше пациентов находятся в карантине. Отмечается, что многие случаи заражения связаны с городским рынком свежих морепродуктов, который сейчас закрыт. Больные жалуются на лихорадку и затруднённое дыхание. Информации о смертельных исходах нет.
2020-01-09T09:30:00+03:00
2020-01-09T09:32:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2568003-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:30, 09 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Декабристы — преступники или герои При советской власти декабристы были хорошие, а царь плохой. Теперь наоборот. В фильме «Союз спасения» члены тайных обществ скорее преступники, нежели герои. Нас убеждают, что надо излечиться от либерализма; если бы декабристы победили, то началась бы многолетняя гражданская война…
Иранский кризис После того как было совершено нападение, агрессивные действия в отношении американского посольства, можно было сразу принять заявление с осуждением. Почему-то Вашингтон придержал работу над этим документом до того момента, пока не был нанесен ими же удар по аэропорту Багдада…