Вашингтон предложил Ирану прямые переговоры без предварительных условий

Об этом говорится в сообщении американского постпреда в Совет Безопасности ООН. Как передаёт немецкая телерадиокомпания «Deutsche Welle», в тексте также объясняется, что операция по убийству иранского генерала была проведена в соответствии со статьёй Устава ООН, предусматривающего право государства на самооборону.

После того, как ситуация на Ближнем Востоке обострилась, многие страны призвали США и Иран к деэскалации. Президент Реджеп Эрдоган отметил, что Турция не хочет войны в регионе из-за напряжённости между Вашингтоном и Тегераном.

Эрдоган добавил, что Анкара проводит серьезную дипломатическую работу, чтобы уменьшить напряженность и принести мир в регион.