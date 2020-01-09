Фильм «Холоп» стал самой кассовой комедией за всю историю российского кинопроката

Он на новогодних праздниках оставил позади, в том числе, картину о восстании декабристов «Союз спасения», спродюсированную Первым каналом.

За новогодние праздники «Холоп» заработал почти 2 миллиарда рублей. И подвинул с первого места по сборам фильм «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел», сообщает агентство РИА со ссылкой на компанию— дистрибьютера Централ партнершип. По её данным около пяти миллионов зрителей увидели «Холопа» режиссёра Клима Шипенко. Главный герой картины — представитель золотой молодёжи. После подстроенного ДТП он попадает в 19 век, а конкретно в 1860 год, и становится крепостным крестьянином. Позже оказывается, что это часть коварного воспитательного процесса отца-олигарха. Комедия «Холоп», в которой снялись Милош Бикович, Мария Миронова, Иван Охлобыстин и другие, оставила позади остальные киноновинки, включая исторический экшн «Союз спасения». На фильм о декабристах, спродюсированный Первым каналом, даже организованно приводили школьников в разных регионах страны, но это не помогло ему хотя бы приблизиться к «Холопу». Этот фильм уверенно лидировал с самого выхода на экраны пару недель назад.

Кинокритики прогнозируют, что отрыв фильма «Холоп» от «Союза спасения» станет ещё больше.