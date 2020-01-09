В Париже сегодня вспоминают жертв захвата заложников у Венсенских ворот

Теракт произошел ровно пять лет назад.

Родственники погибших и сочувствующие соберутся сегодня у супермаркета «Гипер-кошер» неподалёку от центра столицы, где установлена памятная доска. В 2015-ом году в этот день туда ворвался вооруженный автоматом Калашникова тридцатидвухлетний уроженец пригорода Парижа Амеди Кулибали. Он захватил в заложники пять человек, но позже был застрелен спецназом во время штурма. В результате этого теракта погибли трое посетителей магазина и один его сотрудник.

Каждый год в этот день убитых вспоминают в различных еврейских организациях по всему миру. Как правило их представители заявляют, что этих жертв нельзя забывать, поскольку их убили только из-за их национальности.

В Париже сейчас проходит третий день, когда вспоминают события 2015-ого года. В ту неделю в столице и пригороде произошла серия террористических актов. Самый известный из них – нападение на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo. Всего за несколько дней погибли 17 человек.

Хотя с момента трагедии прошло четыре года, судебное разбирательство по факту тех событий еще не началось. Оно запланировано на четвертое мая.