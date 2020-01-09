Иран пообещал, что ядерная деятельность страны после сокращения обязательств по СВПД будет носить мирный характер

В заявлении президента Исламской республики Хасана Роухани говорится о том, что в ближайшее время страна станет свидетелем «великого развития ядерной индустрии».

Тегеран в очередной раз пошёл на сокращение обязательств после того, как в Ираке в ходе американского авиаудара погиб генерал Касем Сулеймани. Накануне Иран обстрелял ракетами две базы, где располагались военнослужащие США. При этом никто не погиб.

Иран не будет наращивать агрессию в конфликте с США, каждая сторона доказала все, что хотела. Такое мнение «Эху» высказал руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.

Исход ситуации лишний раз доказал, что Ближний Восток останется регионом, полным проблем, но к серьезному конфликту это не приведет, добавил Алексей Малашенко.