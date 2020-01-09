В Россию с сегодняшнего дня запрещён ввоз некоторых морепродуктов и рыбы из Китая

Как передаёт Интерфакс со ссылкой на Россельхознадзор, инспекция, проведённая в прошлом месяце, нашла многочисленные нарушения. Под запрет попали поставки угря, осетра, форели и некоторых видов креветок, а также смесей морепродуктов. Отмечается, что Китай является крупнейшим поставщиком рыбы в нашу страну и занимает лидирующую позицию на мировом рынке.
2020-01-09T08:30:00+03:00
2020-01-09T08:32:41+03:00
https://echo.msk.ru/news/2567979-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:30, 09 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Декабристы — преступники или герои При советской власти декабристы были хорошие, а царь плохой. Теперь наоборот. В фильме «Союз спасения» члены тайных обществ скорее преступники, нежели герои. Нас убеждают, что надо излечиться от либерализма; если бы декабристы победили, то началась бы многолетняя гражданская война…
Иранский кризис После того как было совершено нападение, агрессивные действия в отношении американского посольства, можно было сразу принять заявление с осуждением. Почему-то Вашингтон придержал работу над этим документом до того момента, пока не был нанесен ими же удар по аэропорту Багдада…