В Россию с сегодняшнего дня запрещён ввоз некоторых морепродуктов и рыбы из Китая

Как передаёт Интерфакс со ссылкой на Россельхознадзор, инспекция, проведённая в прошлом месяце, нашла многочисленные нарушения. Под запрет попали поставки угря, осетра, форели и некоторых видов креветок, а также смесей морепродуктов. Отмечается, что Китай является крупнейшим поставщиком рыбы в нашу страну и занимает лидирующую позицию на мировом рынке.