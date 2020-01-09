Депутаты попросили Генпрокуратуру проверить, как в регионах проходили обсуждения вопроса обращения с отходами

Депутаты попросили Генпрокуратуру проверить, как в регионах проходили общественные обсуждения вопроса обращения с отходами. Думский комитет по экологии и охране окружающей среды выяснил, что соответствующие документы с гражданами обсудили только 55 регионов, а в 17 эту процедуру даже не начинали. Отмечается, что на замечания граждан чиновники практически не реагировали. Было учтено лишь 13 процентов от всех их обращений. В основном изменения вносились с учётом мнения региональных операторов и представителей власти. Эксперты в целом скептически оценили эффективность подобных обсуждений.