Амурский судостроительный завод эвакуировали из-за сообщения о минировании

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, на предприятие прибыли оперативные спецгруппы для обследования территории. На улице оказалось более 3,5 тысяч человек, многие из них не успели переодеться и оказались на морозе в лёгкой обуви и рабочей одежде. Сейчас в городе минус 16. В администрации города сообщили, что людей на автобусах вывозят в ближайший дом культуры.

В прошлом месяце в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске из-за анонимных угроз взрывов эвакуировали детские сады, школы и торговые центры.