Принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от полномочий членов королевской семьи

Это обескуражило Букингемский дворец и саму Елизавету Вторую.

О планах герцог и герцогиня Сассекские рассказали в инстаграме. Они хотят стать полностью независимыми от королевской семьи и отказаться от финансирования из госбюджета. Принц Гарри и Меган Маркл не будут представлять семью на официальных мероприятиях, жить намерены не только в Британии, но и Северной Америке. При этом они продолжат полностью поддерживать королеву. Члены семьи признались, что приняли решение после нескольких месяцев раздумий. По их словам, жизнь на два континента позволит им вырастить сына с уважением к королевской традиции. Гарри и Меган также сообщили о том, что хотят заняться благотворительностью. Намерение четы в Букингемском дворце произвело эффект разорвавшейся бомбы. Желание идти своим путём понятно, но это всё непростые вопросы, переговоры находятся на ранней стадии, сказали во дворце. Источник газеты Sun сообщил, что королева цитата «глубоко опечалена, а отец Гарри принц Уэльский Чарльз и старший брат герцог Кембриджский Уильям раскалены от ярости. «Заявление Гарри не было ни с кем согласовано, это объявление войны монаршей семье», — сказал источник газеты в Букингемском дворце.

Намерение принца и жены жить то в Великобритании, то в Северной Америке беспрецедентное для членов монаршей семьи, пишет газета Таймс. Издание поясняет, что они должны постоянно появляться на публике на официальных и благотворительных мероприятиях.