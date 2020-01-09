Экс-глава Nissan Карлос Гон сегодня вызван на допрос в ливанскую прокуратуру. Как передают государственные СМИ Ливана, Генпрокурор Гасан Увейдат намерен выслушать версию бывшего топ-менеджера относительно обвинений, которые выдвинуты против него в Японии.

В Токио считают обвинения в сговоре со стороны экс-главы альянса Renault — Nissan – Mitsubishi Карлоса Гона попыткой оправдаться. С таким заявлением выступили прокуратура и министр юстиции страны Масако Мори после того, как бежавший в Ливан предприниматель провел пресс-конференцию.

Совершенный Карлосом Гоном поступок непростительный в рамках законодательной системы любой страны, подчеркнула Масако Мори. По ее словам, Гон пытается себя оправдать, делая публичные заявления, содержащие ложные факты о японской правовой системе. Министра цитирует агентство «Интерфакс». В Токийской прокуратуре также убеждены, что Гон просто пытается оправдатся. Его обвинения неприемлемы, а утверждение, что ведомство участвовало в сговоре «категорически лживое и противоречит фактам». Соответствующее заявление Гон сделал в ходе пресс-конференции. Он утверждает, что в заговор были вовлечены чиновники, руководство Nissan и прокуратура. Гон также рассказал, что бежал из Японии, чтобы спастись от политического преследования" – если бы он этого не сделал, то мог пробыть под следствием около 5 лет. Кроме того, экс-глава альянса Renault — Nissan – Mitsubishi рассказал, что прокуратура Токио угрожала преследованием его семьи.

Гона задержали чуть больше года назад. Ему предъявлено несколько обвинение, в том числе сокрытие доходов. В конце декабря находившийся под домашним арестом предприниматель бежал из Японии в Ливан.